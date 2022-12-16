Росія ракетними ударами намагається виснажити українську ППО, - Гуменюк

Сьогоднішньою масованою ракетною атакою Росія намагалася виснажити українську протиповітряну оборону. Ворог для цього застосовував авіацію з різних напрямків, і не лише її.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, передає РБК-Україна.

"Сьогоднішній ракетний обстріл роззосередженими силами противника намагався виснажити протиповітряну оборону, бо була застосована і стратегічна авіація з різних напрямків, і був ви ведений в море на чергування ракетоносій, якого зранку не було. Те, про що ми і повідомляли, що вони можуть застосувати отакий максимальний ресурс свій, який можливий на даний момент", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні російські війська випустили по Україні 76 ракет, з яких 60 - були знищені українськими силами ППО. Лише на Київ було скеровано 40 ракет, але 37 ворожих цілей приземлили.

Ворожа атака призвела до пошкоджень на об’єктах енергосистеми. Аварійні відключення світла знову охопили всі регіони. У Києві відбулися часткові аварійні відключення електроенергії, є перебої з водою і опаленням. Тимчасово призупинили рух метрополітену.