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​В Україні представили перший незалежний звіт оцінки пошкоджень та збитків від війни на прикладі Миколаєва

Цифрова платформа, яка містить дані про пошкоджену інфраструктуру міста, допоможе зробити прозорою відбудову Миколаєва.

​В Україні представили перший незалежний звіт оцінки пошкоджень та збитків від війни на прикладі Миколаєва
Фото: скріншот відео

В Україні представили перший звіт оцінки пошкоджень та збитків внаслідок війни на прикладі Миколаєва.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Презентація звіту відбулася в Києві 16 грудня. Цей проєкт реалізували за підтримки Антикорупційної ініціативи Євросоюзу та уряду Данії.

За словами керівника Антикорупційної ініціативи ЄС Аллана Паг Крістенсена, Миколаїв уже декілька місяців тісно співпрацює з провідною антикорупційною програмою підтримки.

"Ми працюємо з мером, щоби з’ясувати, як допомогти у процесі відбудови після війни, щоб все було прозоро. Для цього презентуємо сьогодні один з інструментів - цифрову платформу, що містить дані про пошкоджену інфраструктури міста", - сказав Крістенсен.

Він додав, що таку платформу можуть використати для інших міст, а також інтегрувати її в національний інформаційний портал.

Нагадаємо, нещодавно Данія передала Миколаєву системи очищення води. А німецьке місто Ганновер скерувало десять одиниць спеціальної техніки.

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