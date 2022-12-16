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У Харкові колосальні інфраструктурні руйнування через ракетну атаку, - Терехов

Жителів міста просять користуватися «пунктами незламності».

У Харкові колосальні інфраструктурні руйнування через ракетну атаку, - Терехов
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Сьогоднішня масована ракетна атака росіян завдала колосальних інфраструктурних руйнувань місту, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

“Дорогі харків'яни! Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог”, - сказав мер.

Він попросив мешканців міста поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. 

“Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися «пунктами незламності». Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете зарядити мобільні телефони”, - наголосов міський голова.

Він зазначив, що робиться усе, щоб у найкоротший термін відновити те, що накоїв російський агресор. 

Нагадаємо, унаслідок ворожої ракетної атаки повністю знеструмлено Харків. У місті працюють всі "пункти незламності", де можна зігрітися і зарядити пристрої.

Вибухи лунали також у Києві та Кривому Розі та інших містах. Це – друга масована ракетна атака росіян від початку місяця. 

У свою чергу, в Укренерго заявили, що енергетики тримають ситуацію під контролем, надзвичайна ситуація – тільки для учасників ринку. 

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