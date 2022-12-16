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У Києві є відключення води і тепла, рух всього електротранспорту зупинили, – Попко про ситуацію після ударів

Фахівці посилено працюють над усуненням наслідків ворожої атаки. 

У Києві є відключення води і тепла, рух всього електротранспорту зупинили, – Попко про ситуацію після ударів
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко опублікував інформацію про стан у столиці після російських ракетних ударів.

Тривають аварійні відключення електроенергії. Рух електротранспорту, в тому числі і метро тимчасово призупинено, повідомили в Телеграм КМВА.

На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси. Метрополітен поки працює в якості укриття.

"Водо- та теплопостачання. В багатьох районах столиці тривають відключення. Мешканці столиці можуть отримати воду з бюветів, які є в кожному районі столиці", – зазначив Попко. 

Комунальні та аварійні служби працюють в посиленому режимі. В першу чергу над відновленням тепло- і водопостачання.

У Києві розгорнуті 430 стаціонарних "пунктів незламності". Найближчий ви можете знайти за посиланням.

Нагадаємо, ворог сьогодні зранку випустив на Київ 40 ракет. 37 із них було знищено. Зафіксовано вибухи в трьох районах – є влучання в обʼєкти інфраструктури.

У Кривому Розі ворог влучив у житловий будинок. Є поранені та загиблі. Харків і Полтаву внаслідок атаки знеструмило повністю.

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