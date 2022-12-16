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Міноборони нічого не відомо про військовослужбовця Михайла Добкіна, - нардеп Юрчишин

Також Добкін не перебуває на службі у структурах СБУ та МВС.

Міноборони нічого не відомо про військовослужбовця Михайла Добкіна, - нардеп Юрчишин
Фото: Telegram-сторінка Ярослава Юрчишина

Народний депутат Верховної Ради VIII та IV скликань, екс-мер Харкова та екс-диякон УПЦ МП Михайло Добкін не перебуває на службі у структурах Міністерства оборони, Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України. 

Про це повідомив народний депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин із посиланням на відповідні запити. 

“У жовтні в інфопросторі почали з’являтися світлини, де проросійський політик Михайло Добкін буцімто воює на стороні України. Вирішив це перевірити. У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули”, - йдеться у повідомленні. 

Таким чином, залишається незрозумілим, де ж воював Михайло Добкін. 

Нагадаємо, у квітні цього року Михайло Добкін несподівано висвятився на диякона. Хіротонію 7 квітня провів митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.

Раніше повідомлялося, що предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив масові вбивства в Бучі. При цьому він не назвав винуватців.

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