Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні, - Ігнат

Були запущені різні види ракет, у тому числі “Калібри” та “Кинджали”.

Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні сьогодні, 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната.

"Випущені традиційно з літаків Ту-95 - це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря, маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22", - зазначив він.

Крім того, у небі було помічено роботу Міг-31К, носіїв “Кинджалів”.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.

Зокрема, у Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є ураження. Відомо про двох загиблих.

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. Також у столиці перебої з водопостачанням. Метро перестало працювати.

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.