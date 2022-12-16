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"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення залізничних станцій у кількох областях

Електропоїзди у цих регіонах прямуватимуть під резервними тепловозами.

"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення залізничних станцій у кількох областях
Фото: Міністерство інфраструктури України

Низка залізничних станцій дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомляється у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах прямуватимуть під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах", - йдеться у повідомленні.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.

Нагадаємо, зранку Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього повністю знеструмлено Харків, є влучання у трьох районах Києва, зникла електроенергія у Полтаві, пошкоджено будинок у Кривому Розі.

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