У Київській області спрацювала ППО (оновлено)

У Київській області під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона. Ворог масовано атакує Україну.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо та не викладаємо в мережу!" – закликав він.

Оновлення 9:49. Одну з ворожих ракет збили біля Бучі, повідомив міський голова Федорук.

За даними голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, ворог здійснив повторний пуск ракет стратегічною авіацією ворога. Ракетна небезпека триває.

Вибухи під час цієї повітряної тривоги чули в Харкові. За даними мера, є влучання в інфраструктуру.