Кім попередив про ракети і закликав не ігнорувати тривогу

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про заходження ворожих ракет у повітряний простір України.
У Телеграм він закликав дотримуватися правил безпеки.
"Перші ракети заходять. Не ігноруємо тривогу", – написав він.
О 8:23 він повідомив, що ракет буде кілька десятків.
"Очікуємо близько 60 штук. На півночі над територією України частина", – написав він.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загрозу масованого ракетного удару.
Повітряна тривога оголошена в багатьох регіонах України включно з Києвом.
Нагадаємо, попередня спроба масованого ракетного удару по українцях відбулася 5 грудня. Після цього ворог двічі атакував ударними безпілотниками.