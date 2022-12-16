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Кім попередив про ракети і закликав не ігнорувати тривогу

Тривога оголошена в багатьох регіонах. 

Кім попередив про ракети і закликав не ігнорувати тривогу
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про заходження ворожих ракет у повітряний простір України.

У Телеграм він закликав дотримуватися правил безпеки.

"Перші ракети заходять. Не ігноруємо тривогу", – написав він.

О 8:23 він повідомив, що ракет буде кілька десятків. 

"Очікуємо близько 60 штук. На півночі над територією України частина", – написав він. 

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загрозу масованого ракетного удару.

Повітряна тривога оголошена в багатьох регіонах України включно з Києвом. 

Нагадаємо, попередня спроба масованого ракетного удару по українцях відбулася 5 грудня. Після цього ворог двічі атакував ударними безпілотниками. 

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