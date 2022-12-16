Reuters опублікувало ланцюжок поставок деталей в обхід санкцій для російських "Орлан-10", що використовуються проти українців

Агентство Reuters опублікувало дані про ланцюжок поставок деталей для російських безпілотників, які використовуються у війні проти України. У цій схемі задіяні компанії різних країн включно з США.

БпЛА "Орлан 10" – відносно низькотехнологічний і дешевий безпілотник, за допомогою якого окупанти скеровують артилерійські снаряди на українських захисників. Виробляється підсанкційним Спеціальним технологічним центром (Санкт-Петербург), основним замовником якого тепер є російське міністерство оборони.

"Розслідування, проведене Reuters і російським ЗМІ iStories у співпраці з Королівським інститутом об’єднаних служб, оборонним аналітичним центром у Лондоні, виявило логістичний слід, який охоплює весь світ і закінчується на виробничій лінії "Орлана", Спеціальному технологічному центрі в м. Санкт-Петербург, Росія", – йдеться у матеріалі.

Серед найважливіших постачальників для російської програми безпілотників був гонконгський експортер Asia Pacific Links Ltd, який, згідно з російськими митними та фінансовими документами, здійснював постачання на мільйони доларів частинами, але ніколи не напряму. Багато з поставок є мікрочіпами від виробників США. Власник Asia Pacific, Антон Трофімов, є росіянином-емігрантом, який закінчив китайський університет і має інші бізнес-інтереси в Китаї, а також компанію в Торонто, згідно з його профілем у LinkedIn та іншими корпоративними документами.

Експортні товари Asia Pacific до Росії в основному постачалися одному імпортеру в Санкт-Петербурзі, який мав тісні зв’язки з Центром спеціальних технологій, свідчать ці митні записи. Компанія-імпортер SMT iLogic має спільну адресу з виробником дронів і багато інших зв’язків.

Журналісти охарактеризували офіс Asia Pacific як обшарпану будівлю біля бічної алеї та пішохідного ринку в діловому районі Гонконгу. Під час візиту до цього офісу журналіста там нікого не було. За словами адміністратора будівлі, компанія ділить кімнату з трьома іншими орендарями.

"За сім місяців з 1 березня по 30 вересня, починаючи з лютневого вторгнення Росії, Asia Pacific різко збільшив свій бізнес, експортуючи запчастини на суму близько 5,2 мільйона доларів США, порівняно з приблизно 2,3 мільйона доларів США за той самий період 2021 року, що робить його найбільшим постачальником iLogic, згідно з даними. Записи також показують, що багато компонентів були виготовлені технологічними фірмами США", – заявили журналісти.

Серед частин, надісланих Asia Pacific до iLogic за той самий період 2022 року, були мікросхеми на 1,8 мільйона доларів, виготовлені Analog Devices (ADI.O), 641 000 доларів – від Texas Instruments (TXN.O) і 238 000 – від Xilinx, згідно з російською інформацією про митні дані. Поставки також включали моделі авіаційних двигунів японської компанії Saito Seisakusho, які використовуються в Orlan 10, як показано на фотографіях безпілотників, знайдених в Україні. Saito сказали, що не знали про поставки.

Відповідаючи на питання про поставки до Росії за останні місяці, Analog Devices не відповіла на запитання, надіслані електронною поштою. Texas Instruments і AMD (AMD.O), власник Xilinx, заявили, що їхні компанії протягом багатьох місяців безпосередньо не відправляли та не схвалювали поставки в Росію та дотримуються всіх санкцій США та експортного контролю.

AMD додала, що вимагає від своїх уповноважених дистриб’юторів впроваджувати заходи перевірки кінцевого використання, щоб відстежувати потенційний продаж або перенаправлення продуктів AMD в Росію або обмежені регіони. "SMT iLogic і Asia Pacific Links не є авторизованими дистриб’юторами AMD", – заявили в компанії.

Фінансові записи, надані російським чиновником і перевірені Reuters, показують, що Центр спеціальних технологій покладається на низку постачальників, але найбільш помітним є iLogic. Відповідно до запису власних банківських квитанцій і платежів iLogic, які бачили Reuters, iLogic працює майже винятково на виробника дронів.

Згідно з даними митниці, з 2017 року iLogic імпортувала в Росію електронної продукції приблизно на 70 мільйонів доларів. А згідно з фінансовими документами, перевіреними iStories і Reuters, майже 80% доходу компанії припадає на бізнес із Центром спеціальних технологій.

У свою чергу, ті самі фінансові документи показують, що найбільшим замовником Центру спеціальних технологій є Міністерство оборони Росії, яке заплатило йому майже 6 мільярдів рублів ($99 мільйонів) з лютого по серпень цього року. Головний акціонер Центру Олексій Терентьєв підтвердив, що війна змусила зосередитися його на виробництві БпЛА.

Терентьєв відмовився сказати, чи є iLogic одним із постачальників. Коли його запитали про iLogic, він сказав: "Ви питаєте мене про компанію, яку я не знаю". Нагадавши, що він значиться одним із засновників iLogic у російських корпоративних записах, він сказав, що його ім’я з’явилося в документах, "ймовірно, правильно".

"Так, я дещо пам’ятаю... Я втратив зв'язок із цією компанією", – сказав він.

На узбережжі південно-східної Флориди живе в шикарному приміському будинку прямо за природним заповідником ще одна особа, яка здійснює постачання для російської програми безпілотників. Ігор Каждан, 41-річний громадянин США та Росії, володіє компанією IK Tech, яка з 2018 по 2021 роки продала в Росію електроніку на суму близько 2,2 мільйона доларів, згідно з даними російської митниці, понад 90% якої було продано iLogic.

Російські митні записи показують, що IK Tech продала iLogic близько 1000 плат американського виробництва в період з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року, у той час, коли федеральний закон забороняв постачання будь-якої такої технології Центру спеціальних технологій, безпосередньо чи через іншу компанію. Плати, вартістю близько 274 000 доларів, були зроблені каліфорнійським виробником Gumstix. Каліфорнійська компанія повідомила Reuters, що "дуже стурбована" інформацією про поставки та проведе розслідування. У компанії заявили, що не мають клієнтів у Росії, а також не мають продуктів чи послуг, призначених для Росії, додавши: "Ми вживемо всіх необхідних заходів для вирішення будь-якого виявленого перенаправлення продуктів із законного кінцевого використання".

Каждан за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення був звинувачений за 13 пунктами в контрабанді та ухиленні від експортного контролю під час продажу електронних компонентів до Росії в період з грудня 2021 року по лютий 2022 року.

Журналісти стверджують, що розслідування, засноване на російських митних та банківських документах, знаменує собою перший випадок, коли шлях постачання американських технологій був простежений аж до російського виробника, чия система озброєння використовується в Україні.

Спеціальний технологічний центр у Петербурзі раніше виготовляв різноманітні гаджети для спостереження для російського уряду, а тепер зосереджується на безпілотниках для військових. Уперше він потрапив під американські санкції після того, як президент Барак Обама заявив, що центр працював з російською військовою розвідкою, щоб спробувати вплинути на вибори в США 2016 року.

Санкції, які набули чинності в 2017 році, забороняють будь-якому американському громадянину або резиденту або американській компанії постачати будь-що, що може потрапити до Спеціального технологічного центру. У березні цього року уряд США посилив ці обмеження, заблокувавши всі продажі будь-якої американської продукції для будь-якого кінцевого військового споживача, і фактично заблокував усі продажі в Росію високотехнологічних товарів, таких як мікрочіпи, комунікаційне та навігаційне обладнання.

"Ніщо з цього не зупинило виробництво безпілотника «Орлан». Центр спеціальних технологій не відповів на письмовий запит про коментар. Але один провідний науковець, який також є основним акціонером, сказав в інтерв’ю Reuters, що компанія відчуває «високий попит» на свої дрони", – зазначили журналісти.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запитання Reuters про вплив санкцій і його зв'язок із Центром спеціальних технологій.

Міністерство торгівлі США, яке здійснює контроль за експортом американських технологій, не коментує свої знання про Центр спеціальних технологій або про американські запчастини, які постачають російську програму безпілотників.

У заяві Reuters речник Міністерства торгівлі сказав, що департамент не може коментувати наявність чи відсутність розслідування. Речник додав: "Ми без вагань використаємо всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб перешкоджати зусиллям тих, хто прагне підтримати військову машину Путіна".

Нагадаємо, що західні комплектуючі використовуються і в іранських безпілотниках, які Росія використовує проти українців. Збитий в Україні екземпляр Mohajer-6 дозволив дізнатися, з чого саме їх виготовляє країна-спонсорка тероризму. ГУР Міноборони повідомляло, що більшість комплектуючих – зі США. Також він має австрійський двигун та японську камеру.

Жодних російських елементів, за словами розвідника, в апараті не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі. Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва.