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ГУР опублікувало докази доставки БпЛА з Ірану до Росії під час війни: деталі були виготовлені в лютому

Іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. 

ГУР опублікувало докази доставки БпЛА з Ірану до Росії під час війни: деталі були виготовлені в лютому
Дрон Mohajer-6
Фото: oryxspioenkop.com

Українська воєнна розвідка виявила дані, що можуть свідчити про доставку ударних безпілотників з Ірану до Росії під час повномасштабної війни, а не до, як стверджує Тегеран. Комплектуючі одного зі збитих БпЛА Mohajer-6 були виготовлені в лютому, а ще був потрібен час на його доставку.

Про це представник ГУР МО Василь розповів у коментарі Суспільному, йдеться на сайті головного управління

"Гвинт безпілотника “Mohajer-6” був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до російської федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році", – зазначив представник розвідки.

Іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США. Також він має австрійський двигун та японську камеру. 

Жодних російських елементів, за словами розвідника, в апараті не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі. Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва.

Українські фахівці вивчають, як іноземні деталі опинились в безпілотнику, зібраному країною-спонсором тероризму. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники ГУР МО України вже передали країнам-партнерам.

Нагадаємо, про іноземне походження комплектуючих цього апарату повідомляли журналісти "Схем". 

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