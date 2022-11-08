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На Вінниччині запровадили двогодинні відключення світла

Обмеження постачання електроенергії здійснюватимуться до 20:00.

На Вінниччині запровадили двогодинні відключення світла
Фото: tvoemisto.tv

У Вінницькій області з 8 листопада запровадили двогодинні відключення електроенергії.

Про повідомило АТ "Вінницяобленерго" у фейсбуці.

"Маємо розпорядження від Регіонального диспетчерського центру Південно-західного регіону про введення обмежень електроенергії 8.11.2022 р. по АТ «Вінницяобленерго» згідно з графіком погодинного відключення споживачів (ГПВ). Графіки погодинних відключень 8.11.2022 р. застосовуватимуться частково та не більше двох годин для окремої групи споживачів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження постачання електроенергії здійснюватимуться до 20:00.

Нагадаємо, з 10 жовтня росія здійснює масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Загарбники цілять ракетами та іранськими дронами по об'єктах генерації та по системі передачі електроенергії.

8 листопада протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Також запроваджено запроваджено погодинні вимкнення світла у Львівській області. 

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