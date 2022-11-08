Учора російські військові вбили семеро українців, – ОП

Ще десять мирних жителів дістали поранення.

У неділю, 7 листопада, російські військові вбили семеро громадян України.

Про це повідомили в Офісі президента України з посиланням на дані ОВА.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 7 листопада:

Нагадаємо, у війні з Росією загинув ще один громадянин США – Тімоті Гріффін. Він був вбитий ймовірно у Харківській області.