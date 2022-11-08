Учора російські військові вбили семеро українців, – ОП

У неділю, 7 листопада, російські військові вбили семеро громадян України.
Про це повідомили в Офісі президента України з посиланням на дані ОВА.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 7 листопада:
- Донецька область – 7 загиблих (у тому числі виявлено 4 вбитих раніше), 7 поранених;
- Харківська область – 2 поранених (люди підірвалися на мінах);
- Херсонська область – 1 поранений.
Нагадаємо, у війні з Росією загинув ще один громадянин США – Тімоті Гріффін. Він був вбитий ймовірно у Харківській області.