У Генштабі оцінили втрати росіян за минулу добу у 710 осіб

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 77 170 військових. Учора ЗСУ знищили близько 710 окупантів, 15 танків, літак і багато іншої військової техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:
- танків ‒ 2 786 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,
- артилерійських систем – 1 791 (+9) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 203 (+1) од,
- літаків – 278 (+1) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 159 (+2).
Нагадаємо, у неділю, 7 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.