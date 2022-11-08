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У Генштабі оцінили втрати росіян за минулу добу у 710 осіб

Найбільше окупантів було ліквідовано на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У Генштабі оцінили втрати росіян за минулу добу у 710 осіб
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 77 170 військових. Учора ЗСУ знищили близько 710 окупантів, 15 танків, літак і багато іншої військової техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:

  • танків ‒ 2 786 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1 791 (+9) од,
  • РСЗВ – 391 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 203 (+1) од,
  • літаків – 278 (+1) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 159 (+2).

 

Нагадаємо, у неділю, 7 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

 

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