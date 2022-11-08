У Генштабі оцінили втрати росіян за минулу добу у 710 осіб

Найбільше окупантів було ліквідовано на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 77 170 військових. Учора ЗСУ знищили близько 710 окупантів, 15 танків, літак і багато іншої військової техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:

танків ‒ 2 786 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,

артилерійських систем – 1 791 (+9) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 203 (+1) од,

літаків – 278 (+1) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 159 (+2).

Нагадаємо, у неділю, 7 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.