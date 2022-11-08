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Північна Корея знову заперечила постачання боєприпасів Росії

Однак вперше за два роки потяг з КНДР перетнув російський кордон. 

Північна Корея знову заперечила постачання боєприпасів Росії
Фото: globallookpress.com

Північна Корея знову відкинула звинувачення США у продажі озброєння Росії для використанні в війні проти українців. Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву міністерства оборони КНДР. 

Посадовець міністерства сказав, що країна нібито не продавала росіянам зброї і не планує робити це.

"Ми ще раз чітко заявляємо, що у нас ніколи не було торгівлі зброєю з Росією і що ми не плануємо робити це в майбутньому", – сказав він. 

США двічі говорили про те, що Пхеньян продає росіянам зброю: у вересні і в листопаді. Продаж зброї потенційно може дати режиму в КНДР такі необхідні гроші і нафту та, можливо, технології для програми ядерної зброї.

Транспортування озброєння напряму можливо залізничним сполученням (Росія і КНДР мають спільний кордон). Перший потяг за більш ніж два роки поїхав із Північної Кореї до Росії у п'ятницю – незабаром після того, як США висунули останнє звинувачення в продажу зброї. Ці супутникові дані опубліковані сайтом 38 North.

У дипломатичних відносинах Пхеньян підтримує росіян: КНДР визнала "незалежність" тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, а також єдина, хто визнала спробу анексії частин чотирьох областей України, які Росія "записала" до свого складу після незаконних псевдореферендумів.

Росія тим часом на Раді Безпеки Організації Обʼєднаних Націй використала своє право вето, аби завадити посиленню санкцій проти Пхеньяна за випробування балістичних ракет 2022 року. 

Перші звинувачення в продажі зброї росіянам на адресу КНДР опублікували американські ЗМІ з посиланням на розвідку. За їхніми даними, Пхеньян продав Москві артилерійські снаряди. У Білому домі в вересні уточнювали, що потенційно це можливо, але ознак того, що угода вже була укладена, тоді не було. 

На початку листопада речник Держдепу заявив, що США мають інформацію про таємні постачання північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії. Вони використовуються у війні проти України.

Пхеньян вдає, ніби боєприпаси постачаються до країн Близького Сходу і Північної Африки.

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