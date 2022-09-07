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У Білому домі прокоментували можливу закупівлю росіянами мільйонів снарядів та ракет у Північної Кореї

Жодних ознак того, що угода вже була укладена, немає.

У Білому домі прокоментували можливу закупівлю росіянами мільйонів снарядів та ракет у Північної Кореї
Фото: EPA/UPG

Росія, потенційно, може купувати у Північної Кореї мільйони боєприпасів, але жодних ознак того, що угода вже була укладена, немає.

Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, пише Reuters.

“Ми вважаємо, що це можуть бути буквально мільйони снарядів, ракет і артилерійських снарядів з Північної Кореї”, – додав він.

Нагадаємо, американська газета New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки написала, що Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї

Закупівля озброєння в КНДР, яка сама роками перебуває під санкціями, свідчить, що західні санкції обмежили ланцюжки постачання до Росії та змусили Кремль звертатися до держав-вигнанців. 

Москва, після світових санкцій за війну в Україні, почала шукати союзників зі списку країн-спонсорок тероризму, зокрема задля поповнення втрат в озброєнні. Минулого місяця стало відомо, що Москва закупила безпілотники в Ірану. Апарати мали несправності. 

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