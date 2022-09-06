Європейський Союз зробив суттєвий крок у візовому питанні щодо громадян Росії. Єврокомісія затвердила пропозицію призупинити спрощений візовий режим, який зараз діє між ЄС і Росією.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Звичайно, це ще не повний візовий бан. Але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи.

Зараз така ситуація, коли не можна мовчати. І не можна не протидіяти терору. Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто в себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них. І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають змогу перебувати у європейських країнах, щоденно брехати в репортажах і включеннях з європейських столиць. Брехати про Європу! Принижувати Європу! І при цьому перебувати у Європі. Абсурд, який треба негайно припиняти.

“Я вдячний пані Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії”, - наголосив президент України.

Він нагадав, що крім морального боку питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує.

Друга важлива новина – звіт МАГАТЕ. Місія, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний підсумок своєї роботи. У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС, акцентований тиск на наших атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію.

Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту.

“У будь-якому разі відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор.

Також Володимир Зеленський взяв сьогодні участь у низці важливих економічних заходів в Нью-Йорку – там перебуває урядова делегація України на чолі з першим віце-премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Протистояння російському терору і захист нашої держави відбуваються на різних рівнях. Оборона йде поряд з дипломатичними зусиллями, інформаційною роботою і обовʼязково – економікою.

“Збереження і створення нових робочих місць в Україні, залучення інвестицій і бізнес-проектів, розширення логістичних можливостей, захист наших потреб у фінансовій допомозі – все це абсолютно необхідно. І необхідно зараз – коли війна ще триває.

Одна з найвідоміших бірж світу, Нью-Йоркська фондова біржа, це одне з найкращих місць для привернення економічної уваги світу до України. І сьогодні на біржі був український день. І цей український день розпочав глобальну кампанію промоції нашого економічного потенціалу. Ми зробимо все, щоб провідні світові бізнеси працювали з Україною і в Україні. Очевидно, що ключовий виклик при цьому – безпековий. Постійно вдосконалюємо наші можливості реагувати на цей виклик – захищати нашу державу і наших людей”, - підкреслив очільник держави.

Президент нагадав, що тільки за першу половину сьогоднішньої доби вдалося збити пʼять з шести російських ракет Х-101. Це дорога втрата для Росії – і це порятунок багатьох українських життів. Чотири з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування "Південь". А воїни 79-ї десантно-штурмової бригади на донецькому напрямку героїчно стримує ворога.

“До речі, хочу звернутись сьогодні до усіх наших людей, які створюють інформаційну картину – так чи інакше. Будь ласка, звертайте свою увагу і увагу суспільства на те, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. Це тисяча триста кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші – ніби забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках – абсолютні молодці, абсолютні герої”, - підкреслив Зеленський.

Президент провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача для максимально швидкого і точного вирішення усіх питань, повʼязаних з просуванням ЗСУ та знищенням окупантів. 50 тисяч російських життів вже пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну. І окупантів НЕ хвилює навіть такий рівень втрат.

А нас хвилює кожне життя наших героїв, наших захисників і захисниць. Ми робимо все, щоб берегти життя українців. І я вдячний партнерам, які допомагають нам із цим.

“Сьогоднішній мій дипломатичний день почався о 8-й ранку – з розмови з пані Ненсі Пелосі, спікеркою Палати представників США. Як завжди, продуктивно і дуже тепло. Скоординували наші кроки в захисті України і свободи як такої від російської агресії. Вдень говорив з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте – про посилення санкційного тиску на Росію, про нову оборонну і макрофінансову допомогу нашій державі. Дуже вдячний. Щойно говорив з новим премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Це була її перша розмова у новому статусі з іноземним лідером – і це велика честь для України. Я привітав пані премʼєр-міністра з початком роботи на посаді і відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини”, - повідомив президент України.

Володимир Зеленський зазначив,що час, коли пані премʼєр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію в Європі і у вільному світі, постійна російська дезінформація. Але, зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми і це можемо подолати.

“Обговорили, як ще посилити тиск на Росію, щоб ціна за агресію для неї постійно зростала. І щоб так само постійно зростала оборонна підтримка нашої держави. Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу і захисті свободи”, - повідомив голова держави.

Володимир Зеленський запросив Ліз Трасс відвідати Україну, і подякував за чітку впевненість у тому, що Україна і вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, розвʼязаній Росією.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує рятувати світ своїм зерном - цього разу мова йде про Сомалі.