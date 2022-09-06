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Латвія допоможе відбудувати Чернігівську область

Таке рішення було прийнято з урахуванням попередньої політичної та економічної співпраці.

Латвія допоможе відбудувати Чернігівську область
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Уряд Латвії затвердив інформаційну доповідь “Участь Латвії у відновленні України”, згідно з якою країна зосередиться на відновленні Чернігівської області.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на доповідь МЗС Латвії. 

“Зважаючи на попередню політичну та економічну співпрацю, а також контакти на державному та муніципальному рівні, МЗС Латвії пропонує сконцентрувати підтримку на реконструкції Чернігівської області, виділивши на ці цілі 5 110 887 євро”, - йдеться у повідомленні. 

При цьому на реконструкцію зруйнованої Чернігівщини буде спрямовано 5 млн євро, а 110,887 тис. євро – на роботу латвійської експертизи у групі підтримки України Європейської комісії.

Латвія зосередиться на відновленні об'єктів критичної інфраструктури та житла.

Нагадаємо, до Латвії після початку повномасштабної агресії Росії проти України прибули та зареєструвалися 37 629 громадян України. 

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