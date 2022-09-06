Син Портнова став "волонтером" і поїхав по "гумдопомогу" до Польщі, не вертається вже майже пів року, - "Схеми"

Син колишнього першого заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова виїхав з України як "волонтер" ще у березні й досі не повернувся.

Про це повідомляють "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода").

За даними джерел видання, у Львівську ОВА звернулася ГО "Народна самооборона". На підставі цього адміністрація внесла 29-річного Ігоря Портнова в систему "Шлях" як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. 23 березня чоловік перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску "Краківець".

Разом із Портновим виїхав і його двоюрідний брат - син сестри Андрія Портнова Юлії Поддубнової. Автівка, у якій чоловіки покидали Україну, належала Поддубнову.

Станом на сьогодні обоє осіб в Україну не поверталися.

У Львівській ОВА заявили, що не мають можливості перевіряти всі заявки від людей, які їдуть по гуманітарну допомогу (це понад 2 тисячі на день). Від ГО "Народна Самооборона", яка зареєстрована в Сумах у 2014-му, вдалося знайти лише одного з двох співзасновників, оскільки інший перебуває останні майже два роки за кордоном. Співрозмовник видання зазначив, що "має стосунок до організації лише на папері" з 2015 року і він не звертався від імені громадської організації до адміністрації Львівщини із запитом щодо Портнова.

Міський голова міста Суми Олександр Лисенко заявив, що не бачив, аби ГО "Народна самооборона" проявляла публічну активність, пов’язану з завезенням гумдопомоги з-за кордону.

Не зверталися щодо Портнова-молодшого й інші громадські організації під брендом Народної самооборони.

Наразі від влади Львівщини очікують на копію звернення від сумської ГО, на підставі якого Ігор Портнов потрапив у систему "Шлях".

Нагадаємо, Андрій Портнов під час воєнного стану виїхав з України. 3 червня його випустили через пропускний пункт у Закарпатській області.

Він, а також ексголова КСУ Олександр Тупицький перебувають під американськими санкціями - за культивування широких звʼязків з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.