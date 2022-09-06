Перехоплення СБУ: російських загарбників шокує натиск ЗСУ

Під українським вогнем ворог не може ні відбиватися, ні укріплюватись.

Армія РФ, яка утримує тимчасово окуповані території України, мріє лише про те, як вціліти і вижити.

Про це повідомляє СБУ публікуючи нову перехоплену розмову російських загарбників.

"Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить - не знаю. Вообще не знаю… Только выжить хотя бы", - розповідає один окупант іншому.

Під таким вогнем ворог не може ні відбиватися, ні укріплюватись. Коли вони пробували це робити, їх виявив український безпілотник, і відразу ж накрила артилерія.

"Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим", - вражений російський загарбник.

З розмови випливає, що такою втечею закінчується кожна їхня спроба діяти.

"Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому".

Нагадаємо, росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями. У перехопленій ГУР розмові окупант скаржиться, що з війни неможливо потрапити назад у Росію.