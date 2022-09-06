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"Заступниці голови Херсонської військово-цивільної адміністрації" повідомлено про підозру, – Офіс генпрокурора

Вона працювала над залученням місцевого населення до роботи під прапором країни-агресора.

"Заступниці голови Херсонської військово-цивільної адміністрації" повідомлено про підозру, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру мешканці Донеччини, яка у червні 2022 року добровільно погодилась на пропозицію окупантів і стала так званою "заступницею голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"На посаді підозрювана виконує функції у сфері цифровізації та соціальної політики",  

За даними слідства, жінка забезпечувала запуск російських радіостанцій та мобільних операторів, відкриття "нових" відділень Пенсійного фонду, пошти і Центру зайнятості для залучення місцевого населення до роботи під прапором країни-агресора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури їй заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, СБУ днями арештувала активи, підконтрольної гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини Сальдо, компанії.

Раніше повідомлялось про загибель іншого заступника гауляйтера Херсонщини Олексія Ковальова.

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