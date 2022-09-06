Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Національна поліція повідомила про підозру шістьом учасникам незаконного збройного формування "ДНР"

Вони брали участь у захопленні адмінбудівлі Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області.

Національна поліція повідомила про підозру шістьом учасникам незаконного збройного формування "ДНР"
Фото: МВС

Шестеро осіб отримали підозри за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь в діяльності не передбаченого законом збройного формування) КК України.

Підозра оголошена слідчими управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що у квітні 2014 року фігуранти справи, колишні правоохоронці та представники місцевої влади, брали участь у захопленні адмінбудівлі Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області.

"На базі захопленої адміністративної будівлі міліції дислокувалися 30 бойовиків, які входили до складу силового блоку так званої ДНР. Вони незаконно позбавляли волі та утримували громадян України, зокрема проукраїнських активістів та військовополонених", – йдеться у повідомленні.

За ці дії їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вісьмом правоохоронцям повідомлено про підозру в держзраді за формування псевдоправоохоронних органів "ЛНР".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також