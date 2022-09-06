Національна поліція повідомила про підозру шістьом учасникам незаконного збройного формування "ДНР"

Вони брали участь у захопленні адмінбудівлі Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області.

Шестеро осіб отримали підозри за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь в діяльності не передбаченого законом збройного формування) КК України.

Підозра оголошена слідчими управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що у квітні 2014 року фігуранти справи, колишні правоохоронці та представники місцевої влади, брали участь у захопленні адмінбудівлі Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області.

"На базі захопленої адміністративної будівлі міліції дислокувалися 30 бойовиків, які входили до складу силового блоку так званої ДНР. Вони незаконно позбавляли волі та утримували громадян України, зокрема проукраїнських активістів та військовополонених", – йдеться у повідомленні.

За ці дії їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вісьмом правоохоронцям повідомлено про підозру в держзраді за формування псевдоправоохоронних органів "ЛНР".