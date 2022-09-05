Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі
Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
ГоловнаСуспільствоВійна

Вісьмом правоохоронцям повідомлено про підозру у держзраді за формування псевдоправоохоронних органів "ЛНР" - Офіс генпрокурора

Їм загрожує покарання у вигляді 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Вісьмом правоохоронцям повідомлено про підозру у держзраді за формування псевдоправоохоронних органів "ЛНР" - Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді вісьмом правоохоронцям Луганщини, які обійняли посади на тимчасово окупованій РФ території (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Серед підозрюваних - четверо поліцейських Старобільського райуправління поліції, двоє поліцейських конвойної служби ГУ Нацполіції Луганщини, працівники ТУ Служби судової охорони в Луганській області та Старобільського слідчого ізолятора", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з початком російської агресії підозрювані зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупаційної влади РФ вступити до структурних підрозділів незаконно створених правоохоронних органів.

У захоплених окупантами адмінбудівлях поліції четверо підозрюваних розпочали "службу" у так званому "Старобільському райвідділі внутрішніх справ МВС ЛНР", ще двоє - в окупаційному "Новопсковському райвідділі внутрішніх справ МВС ЛНР". Судовий охоронець після проходження співбесіди обійняв псевдопосаду працівника поліції "Міловського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР". Ще один підозрюваний продовжив "роботу" у так званому "Старобільському слідчому ізоляторі УВП МВС ЛНР".

На займаних псевдопосадах у структурі "МВС ЛНР" підозрювані впроваджують так зване "законодавство ЛНР" та виконують службові обов’язки, покладені окупаційною владою.

Наразі усі фігуранти оголошені у розшук. Їм загрожує покарання - 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно шість правоохоронців з Луганщини отримали підозри за співпрацю з росіянами. Один зі зловмисників став пропагандистом у російських ЗМІ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також