Вісьмом правоохоронцям повідомлено про підозру у держзраді за формування псевдоправоохоронних органів "ЛНР" - Офіс генпрокурора

Їм загрожує покарання у вигляді 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді вісьмом правоохоронцям Луганщини, які обійняли посади на тимчасово окупованій РФ території (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Серед підозрюваних - четверо поліцейських Старобільського райуправління поліції, двоє поліцейських конвойної служби ГУ Нацполіції Луганщини, працівники ТУ Служби судової охорони в Луганській області та Старобільського слідчого ізолятора", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з початком російської агресії підозрювані зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупаційної влади РФ вступити до структурних підрозділів незаконно створених правоохоронних органів.

У захоплених окупантами адмінбудівлях поліції четверо підозрюваних розпочали "службу" у так званому "Старобільському райвідділі внутрішніх справ МВС ЛНР", ще двоє - в окупаційному "Новопсковському райвідділі внутрішніх справ МВС ЛНР". Судовий охоронець після проходження співбесіди обійняв псевдопосаду працівника поліції "Міловського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР". Ще один підозрюваний продовжив "роботу" у так званому "Старобільському слідчому ізоляторі УВП МВС ЛНР".

На займаних псевдопосадах у структурі "МВС ЛНР" підозрювані впроваджують так зване "законодавство ЛНР" та виконують службові обов’язки, покладені окупаційною владою.

Наразі усі фігуранти оголошені у розшук. Їм загрожує покарання - 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно шість правоохоронців з Луганщини отримали підозри за співпрацю з росіянами. Один зі зловмисників став пропагандистом у російських ЗМІ.