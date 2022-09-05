Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі
Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Антонівський міст знову обстріляли
Антонівський міст знову обстріляли
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони робить все можливе, щоб обов'язкової постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня не було, – Маляр

Жінки, які мотивовані і хочуть стати на військовий облік, мають право це зробити.

Міноборони робить все можливе, щоб обов'язкової постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня не було, – Маляр
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Міністерство оборони України робить усе можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік жінок, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Не відповідає дійсності те, що начебто з 1 жовтня жінки, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, що вони обов'язково повинні будуть стати на облік. Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам'ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було", – йдеться у повідомленні.

 

Однак Ганна Маляр нагадала, що є низка спеціальностей, які були обов'язковими для постановки на облік.

"Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніка. Щодо інших – ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які мотивовані, мають право все-таки ставати на облік, ми не повинні їх цього позбавляти", – пояснила заступниця міністра.

 

Нагадаємо, уряд дозволив виїжджати за кордон деяким чоловікам призовного віку. На 7 днів зможуть виїхати з України працівники експортоорієнтованих компаній із зарплатнею понад 20 тис. гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також