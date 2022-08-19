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Уряд дозволив виїжджати за кордон деяким чоловікам призовного віку

На 7 днів зможуть виїхати з України працівники експортоорієнтованих компаній із зарплатнею понад 20 тис. гривень.

Уряд дозволив виїжджати за кордон деяким чоловікам призовного віку
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня 2022 року виїзд за кордон на строк до 7 днів не більше ніж десяти працівникам експортоорієнтованих компаній, у яких середня заробітна плата не менше 20 тис. гривень та відсутня заборгованість із податків та зборів перед бюджетом.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Великий запит експортоорієнтованого бізнесу – мати можливість виїжджати за кордон, і ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис. гривень, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей, матимуть змогу виїжджати строком до семи днів за заявкою роботодавця, і все це (оформлення. – Ред.) відбуватиметься на порталі "Дія", – пояснила Свириденко.

 

Нагадаємо, народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорив про те, що в Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом. 

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