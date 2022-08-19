Притула розповів деталі щодо купівлі супутника: від зйомки до отримання військовими даних буде проходити лише кілька годин

Космічна розвідка буде проводитись безперервно, за будь-яких погодних умов і цілодобово.

Український волонтер, шоумен Сергій Притула прокоментував рішення закупити космічний супутник задля передачі даних силам оборони України.

Він оприлюднив допис на своїй сторінці в фейсбук, в якому пояснив, для чого Україні і ЗСУ супутник.

"Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допомагають краще планувати операції, а отже, ефективніше нищити ворога", – написав він.

Україна разом із супутником отримала доступ до бази даних сузірʼя супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, супутник залишиться в повній власності України – до моменту закінчення терміну його функціональності на орібіті.

"Передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну. Це юридична процедура, яка займає певний час, адже потребує дотримання необхідних норм, внесення змін до реєстрів тощо. Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника. Згідно з угодою, супутник застрахований. Якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого строку експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник", – зазначив Притула.

Він додав, що на відміну від оптичного супутника, який може працювати тільки вдень і в чистому небі, SAR діє як ліхтар – підсвічує поверхню землі радіохвилями. Для зйомки не важливі погода і час доби.

Спутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Знімки на території України отримує лише українська сторона. Коли він пролітає над іншою територією, можна отримувати дані розвідки завдяки доступу до сузірʼя SAR супутників компанії ICEYE.

Роздільна здатність – від 0,5 м до метра, один знімок может охоплювати до 225 квадратных кілометрів.

Власний супутник для України є важливим, оскільки процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. Іноземні партнери дійсно допомагають силам оборони з супутниковими знімками, але з затримкою.

Нагадаємо, що фонд Сергія Притули ухвалив рішення придбати супутник і доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE на кошти, зібрані на три бойові БпЛА "Байрактар". 600 млн гривень на безпілотники залишились невитраченими, оскільки виробник – турецька компанія Baykar – вирішила не продавати, а подарувати українцям "байрактари".

Доступ до бази супутників викуплено більш ніж на рік уперед. Сама компанія в пресрелізі цієї новини опублікувала супутниковий знімок Кримського мосту.