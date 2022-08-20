Білоруси ремонтують бойові літаки росіян, - ГУР

Білоруські спеціалісти беруть участь у відновленні російських бойових літаків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, міністерство оборони Білорусі та уряд Російської Федерації підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.

Зокрема, працівники розташованого в місті Барановичі 558 авіаційного ремонтного заводу періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі, розміщеному на території авіабази "Кубинка".

Встановлено, що роботи виконуються переважно на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях. За інформацією розвідки, спеціалісти збройних сил Білорусі здійснюють заходи зі зняття їх зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.

Нагадаємо, що росіяни розширюють інфраструктуру та шляхи сполучення казарм і десантних смуг військової бази в Лунинці, яка з лютого використовується ними як командний пункт у Брестській області Білорусі.

У серпні інша база росіян у Білорусі, яка розташована в Зябровці була пошкоджена в результаті вибухів. Офіційна версія Міноборони Білорусі - спалах двигуна "однієї з одиниць техніки".