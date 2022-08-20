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​Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським

Президент сказав, що російські посадовці не матимуть спокою в окупованому Криму. 

​Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським
Скріншот відео

Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення. Його глядачі змоги побачити відео, в якому президент Володимир Зеленський пообіцяв окупантам максимально неспокійне життя на кримській землі.

Про це повідомили у Telegram ІнфоВійська України.

“Хай кожен з російських посадовців, хто захопив дорогоцінну землю у Криму пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій”, – наголосив президент.

У відео лунає пісня Тіни Кароль "Україна – це ти". 

Нагадаємо, українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї РФ. Хакери запустили ролик із побажанням "Вічна пам'ять ВПС РФ" (військово-повітряним силам країни-агресора). Його змонтували з уривків виступів президента Росії Володимира Путіна та кадрів війни в Україні, на яких – розбита техніка окупантів.

 

До слова, у серпні в окупованому Криму відбулася серія вибухів на військових аеродромах, які супроводжувалися пожежами і детонацією боєприпасів.

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