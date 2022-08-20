Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вознесенську, є поранені

Одну дитину зараз оперують.

Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вознесенську, є поранені
Фото: Віталій Кім / Телеграм

Російські окупанти обстріляли Вознесенськ у Миколаївській області, влучили у багатоповерхову житлову будівлю. Є поранені. 

Про це у Телеграм повідомив керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - написав Кім.

Фото: Віталій Кім / Телеграм

"На 13.30. 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років", - додав згодом Кім.

Нагадаємо, що вночі 20 серпня окупанти завдали масованих ударів по Миколаєву ракетами типу С-300.

Також російська армія повторно обстріляла будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві ракетами С-300. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також