Російські окупанти обстріляли Вознесенськ у Миколаївській області, влучили у багатоповерхову житлову будівлю. Є поранені.

Про це у Телеграм повідомив керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - написав Кім.

Фото: Віталій Кім / Телеграм

"На 13.30. 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років", - додав згодом Кім.

Нагадаємо, що вночі 20 серпня окупанти завдали масованих ударів по Миколаєву ракетами типу С-300.

Також російська армія повторно обстріляла будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві ракетами С-300.