Сили ППО збили чотири ракети росіян (оновлено)

Це всі ракети, які летіли на Дніпропетровщину.

Українські військові збили у небі над Дніпропетровською областю чотири ракети російських окупантів.

Про це повідомив у Телеграм керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потім додав у Facebook, що чотири ракети окупантів було збито чотирма ракетами С-300.

"В районі м.Дніпро збито 4 ракети Калібр. Нами застосовано лише 4 ракети комплексу С-300", - написав Залужний.

Нагадаємо, що 20 серпня в окупованому Криму в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі пролунав сильний вибух. Зазначається, що о 8:56 безпілотник влетів у дах будівлі штабу флоту.

Також 19 серпня угруповання військ "Хортиця" знищило чотири БПЛА росіян.