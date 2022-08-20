У передмісті Євпаторії пролунали кілька вибухів

Окупаційна влада говорить, що у небі спрацювала система ППО.

У суботу, 20 серпня, в окупованому Криму, у місті Євпаторія пролунали кілька вибухів.

Про це повідомляє у Telegram “Крыминформ” та так званий “голова Криму” Сергій Аксьонов.

“Підписники повідомляють, що у Євпаторії знову спрацювало ППО”, – зазначає “Крыминформ”.

Аксьонов написав: “у Західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражена. Постраждалих та пошкоджень немає. Наші військові чітко, професійно та ефективно виконують свої завдання".

Голова Меджлісу кримскотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про те, що чути вибухи над селищем Заозерне у передмісті Євпаторії.

"Схоже, орки відбиваються від безпілотника", – написав він.

Чубаров з посиланням на місцеві пабліки додав, що у Бахчисараї пролунало 3 вибухи та піднімається дим.

Нагадаємо, сьогодні о 8:20 ранку в окупованому Криму в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі пролунав сильний вибух.

У серпні в окупованому Криму відбулася серія вибухів на військових аеродромах, які супроводжувалися пожежами і детонацією боєприпасів.