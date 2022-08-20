Російські військові били по Нікопольському і Криворізькому районах.

Вночі 20 серпня ворог чотири рази відкривав вогонь по двох районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. У місто прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії. Пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики залишилися до 300 людей. Загиблих і поранених немає.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецьку громаду ворог поцілив зі ствольної артилерії та "градів". Без постраждалих і руйнувань.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

На Криворізький район росіяни направили "урагани". В Апостолівській громаді є руйнування кількох будинків і газопроводу. Люди неушкоджені.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня загарбники обстріляли три райони Дніпропетровської області: Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Загинула одна людина, ще одна отримала поранення.