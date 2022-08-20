Зеленський подякував США за черговий пакет допомоги

Надання США чергового пакету військової допомоги є важливим кроком для перемоги над Росією.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Високо ціную надання чергового пакету військової допомоги на $775 млн”, - написав Зеленський.
Він також подякував президенту США Джо Байдену за підписання рішення про надання Україні цієї допомоги.
Високо ціную надання чергового пакету 🇺🇸 військової допомоги на $775 млн. Дякую @POTUS за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. 🇺🇦 буде вільною!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2022
Нагадаємо, у новому пакеті військової допомоги Україна отримає від США, серед іншого, безпілотники-розвідники та захищені від мін транспортні засоби.