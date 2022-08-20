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Зеленський подякував США за черговий пакет допомоги

Пакет містить зброї та обладнання на 775 млн доларів.

Зеленський подякував США за черговий пакет допомоги
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Надання США чергового пакету військової допомоги є важливим кроком для перемоги над Росією.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

“Високо ціную надання чергового пакету військової допомоги на $775 млн”, - написав Зеленський.

Він також подякував президенту США Джо Байдену за підписання рішення про надання Україні цієї допомоги. 

Нагадаємо, у новому пакеті військової допомоги Україна отримає від США, серед іншого, безпілотники-розвідники та захищені від мін транспортні засоби.

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