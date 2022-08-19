Головне за день. П’ятниця, 19 серпня

Вибухи біля Євпаторії, відбиті ворожі штурми, нові Gepard в Україні, продовження карантину через коронавірус. Яким запам’ятається 177-й день повномасштабної війни.

Схоже, курортному сезону на окупованому півострові не допоможе вже нічого: вибухи пролунали і біля Євпаторії. В кримських пабліках пишуть про "роботу ППО".

"В районі Євпаторії бавовна. Майже. Три вибухи біля с. Уютноє. Повітряна тривога, мраZота", - написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram.

Він додав, що деякі жителі Маріуполя відправили своїх дітей на відпочинок в Євпаторію, і назвав це "найбезглуздішим вчинком".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Донбасі ворог безуспішно намагався просунутися на чотирьох напрямках. Не припиняються авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 19 серпня – у нашій новині.

За чотири доби зенітники Повітряного командування "Центр" знищили п'ять ворожих цілей – чотири БпЛА і Ка-52.

Російський вертоліт збили на Донецькому напрямку, безпілотники – на Запорізькому, повідомили в ПК "Центр".

"Рашисти намагаються знайти слабкі місця в обороні Збройних Сил України, тому активно задіюють для ведення розвідки та корегування вогню БпЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій. Проте дістатися до наших передових позицій їм так і не судилося. Бойові розрахунки добре впоралися з поставленими завданнями. Оперативно виявили ворожі цілі та своєчасно знищили їх", – зазначили в командуванні.

Україна отримала від Німеччини три установки Gepard і 11 бронетранcпортерів M113, а також сухпайки для військових та іншу оборонну допомогу. На черзі - нові поставки озброєння.

Що саме вже передали, і що в планах — у нашій новині.

В МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності.

Напередодні Дня Незалежності і під час святкувань підрозділи МВС працюватимуть у режимі підвищеної готовності. Наступальних дій на Київ не очікується, але у ворога є інші "подарунки" для українців, в ефірі телемарафону розповів заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм, і тому ми чекаємо особливих сюрпризів для всіх мешканців нашої держави. Це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу у цей день не передбачається. Водночас на озброєнні у росіян є і ракети, і авіабомби, й інше. Саме тому я закликаю громадян у ці дні дослухатися до наших порад, дотримуватись вимог комендантської години та належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги", – сказав Єнін.

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій ВСУ попередило, що є висока загроза масованого обстрілу всієї території України напередодні і під час святкування Дня Незалежності. РФ концентрує на кордонах України і окупованих територіях ракети С-300.

Президент Франції Емманюель Макрон не витримав і подзвонив Путіну.

На сайті Кремля зазначається, що в ході переговорів були порушені питання Запорізької АЕС та війни на території України. Сторони наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції.

Путін нібито заявив про готовність запросити експертів ООН й Червоного Хреста до слідчого ізолятора в Оленівці, де в результаті російського теракту загинули українські військовополонені.

Згідно з повідомленням, він також проінформував Макрона про хід реалізації "зернової угоди".

Кабінет Міністр України продовжив режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Наразі карантин продовжили до 31 грудня цього року на всій території України. Ви забули, що в нас карантин? Ми теж, але уряд усім нам про це нагадав.

До того ж, днями генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що у світі знову почала зростати смертність від COVID-19.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!