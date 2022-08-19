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Кабмін продовжив карантин через COVID-19

Наразі режим надзвичайної ситуації триватиме до 31 грудня.

Кабмін продовжив карантин через COVID-19
Фото: ukrinform.ua

Кабінет Міністр України продовжив режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До розпорядження уряду від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" внесли зміни. 

Наразі карантин продовжили до 31 грудня цього року на всій території України.

Нагадаємо, днями генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що у світі знову почала зростати смертність від COVID-19.

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