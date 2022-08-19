Кабмін продовжив карантин через COVID-19

Кабінет Міністр України продовжив режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До розпорядження уряду від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" внесли зміни.

Наразі карантин продовжили до 31 грудня цього року на всій території України.

Нагадаємо, днями генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що у світі знову почала зростати смертність від COVID-19.