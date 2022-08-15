Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Працівники українських вокзалів почали проходити курси домедичної допомоги

Залізничників навчали інструктори Червоного Хреста України.

Працівники українських вокзалів почали проходити курси домедичної допомоги
Фото: Пресслуужба Укрзалізниці

Перші 50 працівників українських вокзалів пройшли навчальний курс домедичної допомоги. Серед іншого, інструктори Червоного Хреста України навчали, як використовувати дефібриляторів. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Зазначається, що наразі отримали свої сертифікати працівники вокзалів на станціях Київ-Пасажирський, Дарниця, Коростень, Житомир, Гребінка, Чернігів, Козятин, Фастів та Біла Церква.

Загалом планується навчити першій домедичній допомозі більше 250 працівників українських вокзалів. 

Нагадаємо, 22 липня, завдяки допомозі Червоного Хреста України Укрзалізниця отримала 44 автоматичні зовнішні дефібрилятори (АЗД), які встановлені на вокзалах країни. На той час АЗД були встановлені на вокзалах семи міст.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також