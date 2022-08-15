Працівники українських вокзалів почали проходити курси домедичної допомоги

Перші 50 працівників українських вокзалів пройшли навчальний курс домедичної допомоги. Серед іншого, інструктори Червоного Хреста України навчали, як використовувати дефібриляторів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що наразі отримали свої сертифікати працівники вокзалів на станціях Київ-Пасажирський, Дарниця, Коростень, Житомир, Гребінка, Чернігів, Козятин, Фастів та Біла Церква.

Загалом планується навчити першій домедичній допомозі більше 250 працівників українських вокзалів.

Нагадаємо, 22 липня, завдяки допомозі Червоного Хреста України Укрзалізниця отримала 44 автоматичні зовнішні дефібрилятори (АЗД), які встановлені на вокзалах країни. На той час АЗД були встановлені на вокзалах семи міст.