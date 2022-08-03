Міжнародні партнери надали українським лікарням 110 генераторів, - МОЗ

Це одна з найбільших партій потужних генераторів від партнерів.

В рамках проєкту міжнародної технічної допомоги ”Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України” було отримано 110 генераторів змінного струму.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Кожен з них у разі надзвичайної ситуації дозволить забезпечити безперебійну роботу кисневої станції, операційних та реанімації”, - повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Генератори розподілені між медзакладами, які працюють у прифронтових та фронтових регіонах, а також лікарнями на заході України, які наразі приймають найбільшу кількість пацієнтів.

Нагадаємо, посольство Франції в Україні передало Міністерству охорони здоров’я України 10 000 ноутбуків DELL.