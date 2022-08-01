Унаслідок війни в Україні загинули близько двадцяти цивільних медиків, − МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було пошкоджено 884 об’єкти закладів охорони здоров'я, 123 − зруйновані повністю.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначається, що з 24 лютого військові РФ знищили 87 автомобілів швидкої допомоги, захопили − 241.

Фото: Віктор Ляшко у Facebook

"На жаль, 18 цивільних медичних працівників загинули під час виконання своїх професійних обов’язків, 56 отримали складні поранення", − розповів міністр.

Він додав, що 1 серпня РФ вчергове обстріляла Миколаїв, руйнувань зазнала і міська лікарня швидкої медичної допомоги. На щастя, ніхто з працівників та пацієнтів не постраждав.

Нагадаємо, станом на середину червня в заклади охорони здоров'я в безпечніших регіонах України працевлаштувалися понад 3 000 внутрішньо переміщених медичних працівників.