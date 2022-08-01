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Посли країн G7 привітали відправлення першого судна з українським зерном

“Світ потребує української сільськогосподарської продукції”.

Посли країн G7 привітали відправлення першого судна з українським зерном
Фото: picdrop.com

Посли країн Великої сімки привітали відправлення з України першого судна із зерном, яке відбулося вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це “Група семи” повідомляє у Twitter.

“Після нашого візиту до Одеси разом з президентом Зеленським 29 липня, посли G7 вітають відправлення сьогодні з України першого судна із зерном з часу повномасштабного вторгнення Росії 24.02.2022”, − йдеться у повідомленні. 

Посли G7 наголосили, що світ потребує української сільськогосподарської продукції, і вони з нетерпінням чекають, що всі сторони виконають свої зобов’язання щодо забезпечення регулярного та безперешкодного експорту через Чорне море.

Нагадаємо, перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси. Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі в Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

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