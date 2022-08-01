В Україну прибули німецькі далекобійні системи залпового вогню MARS II, − Резніков

Сьогодні в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

“В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!”, – йдеться у повідомленні.

Очільник оборонного відомства України подякував Німеччині та міністру оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт за ці системи.

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт ухвалила рішення про передачу Сухопутним військам ЗСУ 16 броньованих мостоукладників Biber.