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Найближчим часом буде відеозвіт виходу першого судна для експорту зерна з порту Одеси

В умовах воєнного стану розголошуватися деталі маршруту не будуть.

Найближчим часом буде відеозвіт виходу першого судна для експорту зерна з порту Одеси
Фото: EPA/UPG

Україна сподівається на дотримання усіх гарантій безпеки. Наразі це лише “перша та маленька частина цієї операції”.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.

“Операція ще має закінчитися успішно. Те, що відбувся вихід з порту, то це лише перша та маленька частина цієї операції. Тому будемо сподіватися, що надалі усе гарантоване нашими міжнародними партнерами буде дотримано та виконано. Вся ситуація успішно завершиться з прибуттям корабля до кінцевого порту”, − заявила Гуменюк.

За її словами, в умовах воєнного стану розголошуватися деталі маршруту не будуть.

“Зітхнути з полегшенням можна буде, коли судно прибуде до порту. Окрім ворожої загрози, як відомо, є штормові та інші погодні негаразди. Моряки − народ забобонний. Тому треба зачекати прибуття. Факт виходу судна, яке завантажене, а екіпаж налаштований позитивно, − це є. Ми готуємо відеозвіт того, як це все відбувалося. Найближчим часом усі його побачать”.

Нагадаємо, перше судно для експорту українського зерна сьогодні о 8:30 вийшло з порту Одеси.

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