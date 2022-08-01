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Сили оборони зберігають вогневий контроль над окупованою Херсонщиною, − Гуменюк

Продовжується знищення живої сили, боєприпасів та складів росіян.

Сили оборони зберігають вогневий контроль над окупованою Херсонщиною, − Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Під контролем логістичні та транспортні артерії. Понтонні та поромні переправи не рятують ворога. Однак окупанти продовжують ракетні обстріли як елемент протидії контрнаступу.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.

“На напрямку Херсонщини ми продовжуємо вогневий контроль над окупованою територією, над логістичними та транспортними артеріями. Ми підтвердили те, що ешелон ворожої живої сили та боєприпасів, які вони намагалися підтягнути для організації свого війська, нами знищений. Детонація та пожежа були результативними для такого влучання. Ми можемо говорити про продовження практики знищення складів боєприпасів на цьому напрямку у різних районах Херсонщини”, − заявила вона.

За словами Гуменюк, ворог намагається встановлювати понтонні та поромні переправи.

“Вони продовжують перекидати техніку. Використовують поромні переправи. Це те, що вони намагаються зробити як альтернативу пошкодженим мостам. Також намагаються використовувати понтони. Але поки що це дуже та дуже слабко”, − наголосила вона.

Наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують працювати ефективно на цьому напрямку.

“Хоча ми можемо говорити, що ворог переформатовує свої сили. Зосереджується на криворізькому напрямку. Посилення обстрілів на цьому напрямку також говорить про психологічний тиск на нашу операційну зону та на населення. Бо цієї ночі вони продовжили обстрілювати реактивними системами залпового вогню інший бік водосховища. Тому ситуація залишається складною та динамічно розвивається. Наші сили оборони її контролюють”.

Гуменюк додала, що ворог продовжує практику ракетних ударів Миколаєва з ураженням соціальної інфраструктури та постраждалими.

“Все це елементи протидії анонсованому контрнаступу, який ми поступово реалізуємо”.

Нагадаємо, учора українська штурмова авіація завдала двох ударів по російських позиціях у Херсонській області. 

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