ДБР завершило розслідування відносно двох суддів АР Крим, які зрадили Україну

З початку року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно 19 суддів та 1 прокурора АР Крим.

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно ще двох суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Обвинувальні акти скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба бюро.

За даними слідства, після тимчасової анексії АР Крим вони продовжили свою роботу в незаконно створених окупантами судах анексованого Криму. Наразі зрадники забезпечують функціонування незаконних органів судової влади окупантів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Процесуальне керівництво здійснює Прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

Також у повідомленні йдеться, що ДБР продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності суддів АР Крим, які зрадили Україну після анексії.

"Загалом з початку 2022 року працівники бюро завершили спеціальне досудове розслідування відносно 19 суддів та одного прокурора Автономної Республіки", - інформують у бюро.

Нагадаємо, раніше ДБР завершило спеціальне досудове розслідування відносно двох інших суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим за фактом державної зради.

Також днями суд обрав для колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.