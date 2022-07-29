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Суд заочно арештував колишнього голову КСУ Тупицького

Рішення ухвалено Подільським райсудом Києва. 

Суд заочно арештував колишнього голову КСУ Тупицького
Фото: pravda.com.ua

Суд обрав для колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії, повідомляє ДБР.

“Подільський районний суд Києва обрав відносно колишнього голови Конституційного Суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого”, – ідеться у повідомленні.

За матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ 27 травня його було оголошено в міжнародний розшук.

Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну.

25 травня 2021 року слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного Суду Тупицького.

У жовтні 2018 року в одному із кафе Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати “потрібні” покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Крім того, колишній голова КСУ у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами “Зуївського енергомеханічного заводу”, що знаходиться у Зугресі Донецької області.

Ексголова КСУ обвинувачується у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України) та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, у квітні ДБР порушило справу за фактом виїзду за кордон колишнього голови Конституційного суду Тупицького. Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центрі Відня поруч з автомобілем, зареєстрованим на дружину. За інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

15 травня сплив дев’ятирічний термін повноважень судді КС Тупицького. Заступник Голови КС Сергій Головатий видав розпорядження про припинення з ним трудових відносин.

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