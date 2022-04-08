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У ДБР підтвердили незаконну втечу ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького за кордон

Допомогли йому в цьому правоохоронці. 

У ДБР підтвердили незаконну втечу ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького за кордон
Олександр Тупицький
Фото: ukranews.com

Державне бюро розслідуваннь підтвердило, що колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький незаконно вітк за кордон. Допомогли йому в цьому правоохоронці та цивільні.

Тупицький виїхав без проходження необхідного прикордонного і митного контролю та перевірки документів, які надають право на виїзд. Про це повідомили в Telegram ДБР.

"Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон", – зазначили там. 

Слідство встановило перебування Тупицького в центрі Відня поруч із авто, яке зареєстроване на його дружину. 

За інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав. Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища). 

Нагадаємо, 29 березня журналісти "Схем" повідомили, що відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький після початку повномасштабного військового вторгнення Росії виїхав з України, попри заборону виїзду чоловікам призовного віку (йому 59 років) та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

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