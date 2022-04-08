Незадовго до повідомлень про ракетний удар по Краматорську в мережі з’явилося відео запуску двох ракет, ймовірно, з підконтрольної "ДНР" території.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі "Типовий Донецьк". Як повідомляють у пості, запуск був проведений із Шахтарська – міста, котре перебуває під контролем "ДНР".

Через 20 хвилин після публікації відео голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив про удар по вокзалу.

Одна зі свідків удару по вокзалу в Краматорську розповіла, що стояла біля будівлі, де було багато людей, котрі чекали на евакуацію. Раптом вона почула, як хтось крикнув "Падайте!", після чого пролунали вибух і крики людей.

Інша очевидиця повідомила, що чула два вибухи – один дуже близько, другий – далі.

Тим часом російське агентство "РИА Новости" опублікувало інформацію про обстріл Краматорська о 10:25, хоча перші повідомлення в чатах з'явилися приблизно о 10:30. Камишін повідомив про те, що "на залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети" о 10:44.

На скріні зазначено, що у Twitter повідомлення було викладено через TweetDeck. Цей сервіс використовується для надсилання відкладених постів.

У російському Міноборони заперечують причетність обстрілу вокзалу в Краматорську. Там запевняють, що "Точка-У", якою було завдано удару, "не стоїть на озброєнні російської армії". Однак розслідувачі із Conflict Intelligence Team ще 6 березня писали, що Росія повернулася до застосування цього типу ракет.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по території вокзалу Краматорська загинули 39 людей, серед яких 4 дитини. За уточненими даними станом на 13:00 відомо про 87 поранених. Спочатку повідомляли, що їх понад 100. Серед поранених – значна кількість важких. уточнюють.

У момент обстрілу люди сідали в потяги для евакуації. За словами міського голови Олександра Гончаренка, в момент удару на вокзалі перебували близько 4 тисяч людей. Він розповів, що краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, які надходять із вокзалу після ракетного удару.

"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", – заявив Гончаренко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що уламки ракети знайшли за 40 м від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни". Вона передбачає покарання до довічного позбавлення волі.