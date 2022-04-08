На Житомирщині триває розмінування територій. Від вибухонебезпечних предметів очищено 450 тис. м2 області та знищено 1555 одиниць різноманітних боєприпасів.
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Серед них:
- 59 реактивних боєприпасів,
- 5 авіаційних бомб,
- 2 касетні елементи,
- 1465 артилерійських снарядів,
- 24 інші боєприпаси.
- 45 км² у Малинській територіальній громаді,
- 8 км² у Народицькій територіальній громаді,
- 6 км² у Овруцькій територіальній громаді,
- 2 км² в Ушомирській сільській територіальній громаді Коростенського району,
- 10,3 км² у Волицькій сільській територіальній громаді Житомирського району.
Нагадаємо, завершено перший етап розмінування Ірпеня, у місті виявили авіаційні бомби, залишки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», протитанкові ракетні комплекси, касетні боєприпаси, протипіхотні міни ОЗМ-72, снаряди до гармат, мінометні міни, автоматичні гранатомети і саморобні вибухові пристрої та набої різного калібру.
Загалом знайшли понад 3000 вибухонебезпечних предметів.