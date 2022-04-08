На Житомирщині триває розмінування територій. Від вибухонебезпечних предметів очищено 450 тис. м2 області та знищено 1555 одиниць різноманітних боєприпасів.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Серед них:

59 реактивних боєприпасів,

5 авіаційних бомб,

2 касетні елементи,

1465 артилерійських снарядів,

24 інші боєприпаси.

45 км² у Малинській територіальній громаді,

8 км² у Народицькій територіальній громаді,

6 км² у Овруцькій територіальній громаді,

2 км² в Ушомирській сільській територіальній громаді Коростенського району,

10,3 км² у Волицькій сільській територіальній громаді Житомирського району.

За результатами попереднього обстеження території громад Житомирщини, до найбільш небезпечних належать:

За попередніми розрахунками, потрібно провести обстеження та розмінування 74,3 км² території області.

Нагадаємо, завершено перший етап розмінування Ірпеня, у місті виявили авіаційні бомби, залишки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», протитанкові ракетні комплекси, касетні боєприпаси, протипіхотні міни ОЗМ-72, снаряди до гармат, мінометні міни, автоматичні гранатомети і саморобні вибухові пристрої та набої різного калібру.

Загалом знайшли понад 3000 вибухонебезпечних предметів.