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Житомирщину розміновують, знищено понад 1500 різноманітних боєприпасів

Від вибухонебезпечних предметів очищено 450 тис. м2 області.

Житомирщину розміновують, знищено понад 1500 різноманітних боєприпасів

На Житомирщині триває розмінування територій. Від вибухонебезпечних предметів очищено 450 тис. м2  області та знищено 1555 одиниць різноманітних боєприпасів.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Серед них:

  • 59 реактивних боєприпасів,
  • 5 авіаційних бомб, 
  • 2 касетні елементи,
  • 1465 артилерійських снарядів,
  • 24 інші боєприпаси.

За результатами попереднього обстеження території громад Житомирщини, до найбільш небезпечних належать:

  • 45 км² у Малинській територіальній громаді,
  • 8 км² у Народицькій територіальній громаді,
  • 6 км² у Овруцькій територіальній громаді, 
  • 2 км² в Ушомирській сільській територіальній громаді Коростенського району,
  • 10,3 км² у Волицькій сільській територіальній громаді Житомирського району.

За попередніми розрахунками, потрібно провести обстеження та розмінування 74,3 км² території області.

Нагадаємо, завершено перший етап розмінування Ірпеня, у місті виявили авіаційні бомби, залишки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», протитанкові ракетні комплекси, касетні боєприпаси, протипіхотні міни ОЗМ-72, снаряди до гармат, мінометні міни, автоматичні гранатомети і саморобні вибухові пристрої та набої різного калібру. 

Загалом знайшли понад 3000 вибухонебезпечних предметів.

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