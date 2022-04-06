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На Київщині триває зачистка та розмінування, ситуація в районах стабільна та під контролем, – Кулеба

Людей забезпечують продуктами, у районах, що не були під окупацією, триває посівна.

На Київщині триває зачистка та розмінування, ситуація в районах стабільна та під контролем, – Кулеба
Фото: ДСНС

У звільнених від загарбника населених пунктах Київської області триває зачистка та розмінування. Протягом минулої доби на Київщині рятувальники знешкодили 1364 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив голова гуманітарного штабу області Олексій Кулеба.

Він додав, що розпочалися роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасового насипного мосту через річку Ірпінь.

Ситуація в Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському, Фастівському районах стабільна та під контролем.

Райони забезпечують продуктами та іншими гуманітарними товарами. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи.

У громадах Бучанського району, які перебували під окупацією, проводять роботи з розмінування, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку, завозять гуманітарну допомогу. 

Правоохоронні органи проводять фіксацію злочинів, які були заподіяні окупантами до мирного населення. Постраждалому населенню надається необхідна медична допомога.  

У Броварському районі тривають роботи з відновлення електропостачання та газопроводу, який був пошкоджений через бойові дії. 

  • Унаслідок бойових дій були пошкоджені та зруйновані 7 переправ через водойми та 3 автомобільні магістральні мости. А також автомобільна магістраль М-01 Київ-Чернігів, в населеному пункті Залісся, Великодимерської громади.
  • У чотирьох громадах пошкоджені та зруйновані будинки - 152 об’єкти. Найбільше у Великодимерській громаді - 89 будинків. Також завдані авіаудари на 10 підприємствах та складських приміщеннях району.
  • Сільськогосподарські підприємства району проводять весняно-польові роботи, відповідно до графіку їх проведення. Крім територій, які були окуповані.

В Іванківській, Димерської та Поліської ТГ Вишгородського району немає зв‘язку, електропостачання. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації в громадах, відновлення інфраструктури. Продовжується завезення продуктів харчування і ліків.

Славутич має потребу в продуктах харчування та пальному.

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