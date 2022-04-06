Бойові втрати противника сягнули 18,6 тис. живої сили, – Генштаб

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками сорок першої доби повномасштабного вторгнення.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 18600 осіб,

танків – 684 од.,

бойових броньованих машин – 1861 од.,

артилерійських систем – 332 од.,

РСЗВ – 107 од.,

засоби ППО – 55 од.,

літаків – 150 од.,

гелікоптерів – 135 од.,

автомобільної техніки – 1324 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96,

спеціальна техніка – 25,

пускові установки ОТРК – 4.