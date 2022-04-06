Бойові втрати противника сягнули 18,6 тис. живої сили, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками сорок першої доби повномасштабного вторгнення.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 18600 осіб,
- танків – 684 од.,
- бойових броньованих машин – 1861 од.,
- артилерійських систем – 332 од.,
- РСЗВ – 107 од.,
- засоби ППО – 55 од.,
- літаків – 150 од.,
- гелікоптерів – 135 од.,
- автомобільної техніки – 1324 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96,
- спеціальна техніка – 25,
- пускові установки ОТРК – 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.