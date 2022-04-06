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Бойові втрати противника сягнули 18,6 тис. живої сили, – Генштаб

Українці знищили 684 російських танків, 1861 бойових броньованих машин, 185 одиниць авіації РФ. 

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками сорок першої доби повномасштабного вторгнення.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 18600 осіб,
  • танків – 684 од.,
  • бойових броньованих машин – 1861 од.,
  • артилерійських систем – 332 од.,
  • РСЗВ – 107 од.,
  • засоби ППО – 55 од.,
  • літаків – 150 од.,
  • гелікоптерів – 135 од.,
  • автомобільної техніки – 1324 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 76 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96,
  • спеціальна техніка – 25,
  • пускові установки ОТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

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