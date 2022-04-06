Вночі росіяни обстріляли нафтобазу і завод на Дніпропетровщині, - голова ОВА

Вночі росіяни обстріляли нафтобазу і завод на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне", - написав Резниченко.

Він додав, що кількість постраждалих з’ясовується.

Нагадаємо, учора пізно увечері місцеві повідомляли про вибухи на Дніпропетровщині.